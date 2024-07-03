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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, о 16.05 здійснили обстріл керованими авіабомбами Київського району Харкова.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждали 14 людей віком від одного місяця до 82 років:
- травмовані шестеро чоловіків, семеро жінок та хлопчик, який народився два тижні тому;
- серед поранених також і дві восьмирічні дитини;
- у половини дорослих постраждалих стан середній, інші — в легкому стані;
- у немовляти різана рвана рана голови, загальний стан — середній.
Також обстріл призвів до таких наслідків:
- частково зруйновано два приватні будинки;
- пошкоджено 10 приватних будинків і 12 багатоквартирних будинків;
- пошкоджено будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.
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