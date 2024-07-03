Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару КАБами по Харкову 3 липня, фото: Олег Синєгубов

Удар КАБами по Харкову пошкодив університет, будинки та спортивний клуб (ФОТО)

3 лип 2024, 22:54
999

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, о 16.05 здійснили обстріл керованими авіабомбами Київського району Харкова.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали 14 людей віком від одного місяця до 82 років:

  • травмовані шестеро чоловіків, семеро жінок та хлопчик, який народився два тижні тому;
  • серед поранених також і дві восьмирічні дитини;
  • у половини дорослих постраждалих стан середній, інші — в легкому стані;
  • у немовляти різана рвана рана голови, загальний стан — середній.

Також обстріл призвів до таких наслідків:

  • частково зруйновано два приватні будинки;
  • пошкоджено 10 приватних будинків і 12 багатоквартирних будинків;
  • пошкоджено будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.

Наслідки російського авіаудару КАБами по Харкову 3 липня, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів