Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики потеряли уже более 547 тыс. человек, фото: «Крым.Реалии»
Российская армия в сутки потеряла 1200 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196959-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1200-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 547 тис. 470 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 132 танки;
- 15 тис. 600 бойових броньованих машин;
- 14 тис. 777 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
- 878 одиниць засобів ППО;
- 360 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тич. 694 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 342 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 19 тис. 923 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 468 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...