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Российские захватчики потеряли уже более 547 тыс. человек, фото: «Крым.Реалии»

Российская армия в сутки потеряла 1200 человек (ИНФОГРАФИКА)

4 июл 2024, 08:58
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 547 тис. 470 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 132 танки;
  • 15 тис. 600 бойових броньованих машин;
  • 14 тис. 777 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
  • 878 одиниць засобів ППО;
  • 360 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тич. 694 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 342 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 19 тис. 923 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 468 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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