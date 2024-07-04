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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 547 тис. 470 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 132 танки;
- 15 тис. 600 бойових броньованих машин;
- 14 тис. 777 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 115 одиниць РСЗВ;
- 878 одиниць засобів ППО;
- 360 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тич. 694 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 342 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 19 тис. 923 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 468 одиниць спеціальної техніки.
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