Російські загарбники втратили вже понад 547 тис. осіб, фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n196959-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1200-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 547 тис. 470 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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