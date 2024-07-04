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Последствия российской атаки по Днепру 3 июля, скриншот видео
В Днепре умерла женщина, раненная в результате российской атаки 3 июля — ОВАhttps://racurs.ua/n196963-v-dnepre-umerla-jenschina-ranennaya-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-3-iulya-ova.htmlРакурс
У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час здійсненої рашистами вчора, 3 липня, атаки на Дніпро.
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Таким чином, внаслідок цього російського удару загинули шестеро людей. Про це сьогодні, 4 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Пам’ятаємо… Щирі співчуття близьким та рідним, — зазначив він.
Нагадаємо, вранці 3 липня російські загарбники здійснили комбіновану атаку по обласному центру Дніпропетровської області.
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