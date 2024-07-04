Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Дніпру 3 липня, скріншот відео
У Дніпрі померла жінка, поранена внаслідок російської атаки 3 липня — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n196963-u-dnipri-pomerla-jinka-poranena-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-3-lypnya-ova.htmlРакурс
У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час здійсненої рашистами вчора, 3 липня, атаки на Дніпро.
.
Таким чином, внаслідок цього російського удару загинули шестеро людей. Про це сьогодні, 4 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Пам’ятаємо… Щирі співчуття близьким та рідним, — зазначив він.
Нагадаємо, вранці 3 липня російські загарбники здійснили комбіновану атаку по обласному центру Дніпропетровської області.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...