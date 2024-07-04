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Ракурс
Наслідки російської атаки по Дніпру 3 липня, скріншот відео

У Дніпрі померла жінка, поранена внаслідок російської атаки 3 липня — ОВА

4 лип 2024, 11:10
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У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час здійсненої рашистами вчора, 3 липня, атаки на Дніпро.


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Таким чином, внаслідок цього російського удару загинули шестеро людей. Про це сьогодні, 4 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Пам’ятаємо… Щирі співчуття близьким та рідним, — зазначив він.

Нагадаємо, вранці 3 липня російські загарбники здійснили комбіновану атаку по обласному центру Дніпропетровської області.

Джерело: Ракурс


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