Обломки «шахедов» упали в трех районах Киевщины

Рашисты в ночь на 12 июля атаковали Украину «шахедами», фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n197205-oblomki-shahedov-upali-v-treh-rayonah-kievschiny.html

Ракурс

На Київщині у трьох района області упали уламки ворожих ударних дронів.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч — загалом більше 7 годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони, — зазначив він.

Кравченко повідомив, що в регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.