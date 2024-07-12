Уламки «шахедів» упали в трьох районах Київщини

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Рашисти в ніч на 12 липня атакували Україну «шахедами», фото: «Укрінформ»
Уламки «шахедів» упали в трьох районах Київщиниhttps://racurs.ua/ua/n197205-ulamky-shahediv-upaly-v-troh-rayonah-kyyivschyny.htmlРакурс
На Київщині у трьох района області упали уламки ворожих ударних дронів.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч — загалом більше 7 годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони, — зазначив він.
Кравченко повідомив, що в регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
Влучань в житлові та критичні інфраструктурні об'єкти не зафіксовано. Постраждалих немає, — зазначив очільник ОВА. — На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в 3 районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває.
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