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Ракурс
Рашисти в ніч на 12 липня атакували Україну «шахедами», фото: «Укрінформ»

Уламки «шахедів» упали в трьох районах Київщини

12 лип 2024, 09:58
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На Київщині у трьох района області упали уламки ворожих ударних дронів.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Ворог вкотре намагався атакувати нашу область. Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч — загалом більше 7 годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони, — зазначив він.

Кравченко повідомив, що в регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Влучань в житлові та критичні інфраструктурні об'єкти не зафіксовано. Постраждалих немає, — зазначив очільник ОВА. — На цей час оперативні групи фіксують падіння уламків в 3 районах на відкритих місцевостях поза межами забудови. Робота триває.

Джерело: Ракурс


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