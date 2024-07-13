Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Мирнограда, фото: Национальная полиция

Рашисты сбросили бомбу на остановку с людьми в Мирнограде (ФОТО, ВИДЕО)

13 июл 2024, 18:49
999

Російські загарбники вчора, 13 липня, вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» — влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.


.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що на місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса.

У лікарні померла жінка, 1983 року народження.

Серед поранених:

  • 16-річний підліток;
  • восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали:

  • вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків;
  • чотири крамниці;
  • дві адмінбудівлі;
  • два заклади освіти;
  • цивільний автомобіль.

Наслідки російського обстрілу Мирнограда, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров