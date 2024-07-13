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Російські загарбники вчора, 13 липня, вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» — влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що на місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса.
У лікарні померла жінка, 1983 року народження.
Серед поранених:
- 16-річний підліток;
- восьмеро людей віком від 20 до 62 років.
Руйнувань зазнали:
- вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків;
- чотири крамниці;
- дві адмінбудівлі;
- два заклади освіти;
- цивільний автомобіль.
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