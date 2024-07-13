Наслідки російського обстрілу Мирнограда, фото: Національна поліція

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Російські загарбники вчора, 13 липня, вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» — влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що на місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса.

У лікарні померла жінка, 1983 року народження.

Серед поранених:

16-річний підліток;

восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали: