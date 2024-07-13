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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Мирнограда, фото: Національна поліція

Рашисти скинули бомбу на зупинку з людьми у Мирнограді (ФОТО, ВІДЕО)

13 лип 2024, 18:49
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Російські загарбники вчора, 13 липня, вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» — влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.


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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що на місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса.

У лікарні померла жінка, 1983 року народження.

Серед поранених:

  • 16-річний підліток;
  • восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Руйнувань зазнали:

  • вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків;
  • чотири крамниці;
  • дві адмінбудівлі;
  • два заклади освіти;
  • цивільний автомобіль.

Наслідки російського обстрілу Мирнограда, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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