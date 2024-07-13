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Наслідки російського обстрілу Мирнограда, фото: Національна поліція
Рашисти скинули бомбу на зупинку з людьми у Мирнограді (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197258-rashysty-skynuly-bombu-na-zupynku-z-ludmy-u-myrnogradi-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 13 липня, вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» — влучили у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що на місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобуса.
У лікарні померла жінка, 1983 року народження.
Серед поранених:
- 16-річний підліток;
- восьмеро людей віком від 20 до 62 років.
Руйнувань зазнали:
- вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків;
- чотири крамниці;
- дві адмінбудівлі;
- два заклади освіти;
- цивільний автомобіль.
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