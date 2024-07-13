Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Взрыв автомобиля в Черкассах, видео скриншот
В Черкассах из-за жары взорвался автомобиль (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197263-v-cherkassah-iz-za-jary-vzorvalsya-avtomobil-video.htmlРакурс
У Черкасах вчора, 12 липня, через сильну спеку вибухнув легковий автомобіль.
.
Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
За інформацією Telegram-каналу «Труха Черкаси», у салоні автівки був кисневий балон, який перегрівся та вибухнув.
Сталося це вчора біля «М'ясного дому». Слава Богу, ніхто не постраждав, — вказано в повідомленні.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...