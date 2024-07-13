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Ракурс
Взрыв автомобиля в Черкассах, видео скриншот

В Черкассах из-за жары взорвался автомобиль (ВИДЕО)

13 июл 2024, 20:50
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У Черкасах вчора, 12 липня, через сильну спеку вибухнув легковий автомобіль.


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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу «Труха Черкаси», у салоні автівки був кисневий балон, який перегрівся та вибухнув.

Сталося це вчора біля «М'ясного дому». Слава Богу, ніхто не постраждав, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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