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Вибух автомобіля у Черкасах, скріншот відео
У Черкасах через спеку вибухнув автомобіль (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197263-u-cherkasah-cherez-speku-vybuhnuv-avtomobil-video.htmlРакурс
У Черкасах вчора, 12 липня, через сильну спеку вибухнув легковий автомобіль.
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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
За інформацією Telegram-каналу «Труха Черкаси», у салоні автівки був кисневий балон, який перегрівся та вибухнув.
Сталося це вчора біля «М'ясного дому». Слава Богу, ніхто не постраждав, — вказано в повідомленні.
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