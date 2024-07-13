Вибух автомобіля у Черкасах, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197263-u-cherkasah-cherez-speku-vybuhnuv-avtomobil-video.html

Ракурс

У Черкасах вчора, 12 липня, через сильну спеку вибухнув легковий автомобіль.

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Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу «Труха Черкаси», у салоні автівки був кисневий балон, який перегрівся та вибухнув.