Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Будам, фото: Офис генпрокурора

Чем рашисты ударили по вокзалу в Будах, рассказали в прокуратуре (ФОТО)

13 июл 2024, 21:16
999

Російські загарбники сьогодні, 13 липня, за тактикою повторного удару атакували селище Буди на Харківщині. В результаті загинули рятувальник та поліцейський, ще 23 людини, серед яких 14-річна дівчина, отримали травми різного ступеня тяжкості.


.

Також пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

  • близько 15.40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району;
  • після прибуття служб на місце події війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.
  • попередньо, зс рф вдарили по селищу двома ракетами «Іскандер-М».

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Будах, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров