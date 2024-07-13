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Наслідки російського ракетного удару по Будах, фото: Офіс генпрокурора
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Російські загарбники сьогодні, 13 липня, за тактикою повторного удару атакували селище Буди на Харківщині. В результаті загинули рятувальник та поліцейський, ще 23 людини, серед яких 14-річна дівчина, отримали травми різного ступеня тяжкості.
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Також пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства:
- близько 15.40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району;
- після прибуття служб на місце події війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.
- попередньо, зс рф вдарили по селищу двома ракетами «Іскандер-М».
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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