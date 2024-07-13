Наслідки російського ракетного удару по Будах, фото: Офіс генпрокурора

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Російські загарбники сьогодні, 13 липня, за тактикою повторного удару атакували селище Буди на Харківщині. В результаті загинули рятувальник та поліцейський, ще 23 людини, серед яких 14-річна дівчина, отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Також пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства:

близько 15.40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району;

після прибуття служб на місце події війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.

попередньо, зс рф вдарили по селищу двома ракетами «Іскандер-М».

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).