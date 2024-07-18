Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Прокура Офиса генпрокурора уличили на взятке, фото: САП
ВАКС избрал меру пресечения разоблаченному на взятке прокурору Офиса генпрокурора — САПhttps://racurs.ua/n197404-vaks-izbral-meru-presecheniya-razoblachennomu-na-vzyatke-prokuroru-ofisa-genprokurora-sap.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, якого 15 липня викрили на одержанні хабаря в розмірі 170 тис. дол. за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.
.
Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави, — вказано в повідомленні.
У разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...