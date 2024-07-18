Прокура Офиса генпрокурора уличили на взятке, фото: САП

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, якого 15 липня викрили на одержанні хабаря в розмірі 170 тис. дол. за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.

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Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави, — вказано в повідомленні.

У разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки: