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Прокура Офісу генпрокурора викрили на хабарі, фото: САП
ВАКС обрав запобіжний захід викритому на хабарі прокурору Офісу генпрокурора — САПhttps://racurs.ua/ua/n197404-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-vykrytomu-na-habari-prokuroru-ofisu-genprokurora-sap.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, якого 15 липня викрили на одержанні хабаря в розмірі 170 тис. дол. за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.
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Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави, — вказано в повідомленні.
У разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю.
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