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Прокура Офісу генпрокурора викрили на хабарі, фото: САП

ВАКС обрав запобіжний захід викритому на хабарі прокурору Офісу генпрокурора — САП

18 лип 2024, 10:35
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід прокурору Офісу генерального прокурора, якого 15 липня викрили на одержанні хабаря в розмірі 170 тис. дол. за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна.


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Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави, — вказано в повідомленні.

У разі внесення застави на особу будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Джерело: Ракурс


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