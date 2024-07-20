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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили штурмовую группу рашистов в окопах в Серебрянском лесу (ВИДЕО)

20 июл 2024, 21:30
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У Серебрянському лісі на Луганщині кілька українських військових вели нерівний бій проти окупантів, які вже пролізли в окопи. Зупинити рашистів вдалося за допомогою дронів.


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Відповідне відео опублікувала прес-служба 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Зусиллями дронів батальйону безпілотних систем та стійкості мужньої піхоти стрілецького батальйону 115 бригади у складі 63 омбр, десяток окупантів перетворився на купу смаженого мʼяса, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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