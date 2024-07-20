Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n197501-ukrainskie-drony-unichtojili-shturmovuu-gruppu-rashistov-v-okopah-v-serebryanskom-lesu-video.html

Ракурс

У Серебрянському лісі на Луганщині кілька українських військових вели нерівний бій проти окупантів, які вже пролізли в окопи. Зупинити рашистів вдалося за допомогою дронів.

.

Відповідне відео опублікувала прес-служба 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.