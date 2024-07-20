Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони знищили штурмову групу рашистів в окопах у Серебрянському лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197501-ukrayinski-drony-znyschyly-shturmovu-grupu-rashystiv-v-okopah-u-serebryanskomu-lisi-video.htmlРакурс
У Серебрянському лісі на Луганщині кілька українських військових вели нерівний бій проти окупантів, які вже пролізли в окопи. Зупинити рашистів вдалося за допомогою дронів.
.
Відповідне відео опублікувала прес-служба 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Зусиллями дронів батальйону безпілотних систем та стійкості мужньої піхоти стрілецького батальйону 115 бригади у складі 63 омбр, десяток окупантів перетворився на купу смаженого мʼяса, — зазначається в описі відео.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...