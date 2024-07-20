Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197501-ukrayinski-drony-znyschyly-shturmovu-grupu-rashystiv-v-okopah-u-serebryanskomu-lisi-video.html

Ракурс

У Серебрянському лісі на Луганщині кілька українських військових вели нерівний бій проти окупантів, які вже пролізли в окопи. Зупинити рашистів вдалося за допомогою дронів.

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Відповідне відео опублікувала прес-служба 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.