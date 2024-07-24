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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли частный экопарк в Харьковской области, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

24 июл 2024, 12:46
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Рашисти обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині.


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В результаті спалахнула пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загальна площа пожежі сягнула близько 1,5 тис. кв. м.

Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх, — зазначають у відомстві. — Двоє чоловіків 1983 та 2005 р. н. поранено від вибухів.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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