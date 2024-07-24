Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197607-rashisty-obstrelyali-chastnyy-ekopark-v-harkovskoy-oblasti-est-postradavshie-foto-video.html

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Рашисти обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині.

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В результаті спалахнула пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загальна площа пожежі сягнула близько 1,5 тис. кв. м.