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Рашисты обстреляли частный экопарк в Харьковской области, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197607-rashisty-obstrelyali-chastnyy-ekopark-v-harkovskoy-oblasti-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
Рашисти обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині.
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В результаті спалахнула пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загальна площа пожежі сягнула близько 1,5 тис. кв. м.
Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх, — зазначають у відомстві. — Двоє чоловіків 1983 та 2005 р. н. поранено від вибухів.
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