Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197607-rashysty-obstrilyaly-pryvatnyy-ekopark-na-harkivschyni-ie-postrajdali-foto-video.html

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Рашисти обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині.

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В результаті спалахнула пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загальна площа пожежі сягнула близько 1,5 тис. кв. м.