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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли приватний екопарк на Харківщині, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

24 лип 2024, 12:46
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Рашисти обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині.


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В результаті спалахнула пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загальна площа пожежі сягнула близько 1,5 тис. кв. м.

Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх, — зазначають у відомстві. — Двоє чоловіків 1983 та 2005 р. н. поранено від вибухів.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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