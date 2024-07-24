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Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли приватний екопарк на Харківщині, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197607-rashysty-obstrilyaly-pryvatnyy-ekopark-na-harkivschyni-ie-postrajdali-foto-video.htmlРакурс
Рашисти обстріляли територію приватного екопарку на Харківщині.
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В результаті спалахнула пожежа на території будівлі конюшні, полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Загальна площа пожежі сягнула близько 1,5 тис. кв. м.
Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх, — зазначають у відомстві. — Двоє чоловіків 1983 та 2005 р. н. поранено від вибухів.
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