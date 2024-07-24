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Рашисты снова ударили по спасателям, фото: ГСЧС

Россияне ударили по спасателям, тушившим пожар в пригороде Херсона (ФОТО)

24 июл 2024, 13:53
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На Херсонщині у передмісті обласного центру сьогодні, 24 липня, внаслідок скиду вибухівки з дрона загорівся житловий будинок.


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За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог здійснив обстріл біля місця, де працювали вогнеборці. Про це повідомляє прес-служба МВС.

На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль, — зазначають у відомстві.

Рашисти знову вдарили по рятувальниках, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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