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На Херсонщині у передмісті обласного центру сьогодні, 24 липня, внаслідок скиду вибухівки з дрона загорівся житловий будинок.
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За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог здійснив обстріл біля місця, де працювали вогнеборці. Про це повідомляє прес-служба МВС.
На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль, — зазначають у відомстві.
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