Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову вдарили по рятувальниках, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу в передмісті Херсона (ФОТО)

24 лип 2024, 13:53
999

На Херсонщині у передмісті обласного центру сьогодні, 24 липня, внаслідок скиду вибухівки з дрона загорівся житловий будинок.


.

За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог здійснив обстріл біля місця, де працювали вогнеборці. Про це повідомляє прес-служба МВС.

На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль, — зазначають у відомстві.

Рашисти знову вдарили по рятувальниках, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів