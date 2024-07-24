Рашисти знову вдарили по рятувальниках, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197609-rosiyany-vdaryly-po-ryatuvalnykah-yaki-gasyly-pojeju-v-peredmisti-hersona-foto.html

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На Херсонщині у передмісті обласного центру сьогодні, 24 липня, внаслідок скиду вибухівки з дрона загорівся житловий будинок.

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За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог здійснив обстріл біля місця, де працювали вогнеборці. Про це повідомляє прес-служба МВС.