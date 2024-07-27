У сына не было мотивов убивать, во Львов он ездил учиться и отдыхать — Мать подозреваемого в убийстве Фарион

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Мати 18-річного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В`ячеслава Зінченка з Дніпра розповіла журналістам, що «син не мав мотивів вбивати, а до Львова їздив навчатися та відпочивати».

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В коментарі «Суспільному» Олена Зінченко сказала: не вірить в те, що на фото, наданих слідством, саме В`ячеслав. З підозрою та запобіжним заходом для сина вона не згодна.

Не вірю, що він міг таке вчинити, він не мав мотивів. Ніхто з близьких не вірить, всі його підтримують, — розповіла вона.

За її словами, син не вперше їздив до Львова, він навчався там на оператора дрона та зустрічався з друзями. Вона сказала, що В`ячеслав хотів йти на війну, щоб захищати країну разом з батьком. Також у спортивній школі він займався футболом і планував бути спортсменом.

Нагадаємо, що у вбивстві Ірини Фаріон підозрюють 18-річного жителя Дніпра В`ячеслава Зінченка. У Галицькому суді міста Львова 26 липня йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня.

Після засідання Зінченко поспілкувався із журналістами. Він сказав, що «нічого з Іриною Фаріон не робив».