Рашисты активно применяют против Украины управляемые авиабомбы, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n197741-700-kabov-i-100-shahedov-atakovali-ukrainu-za-nedelu-zelenskiy.html

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Російські загарбники лише за цей тиждень застосували проти України близько 700 керованих авіабомб та понад 100 «шахедів» проти України та українців лише за один цей тиждень.

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Про це сьогодні, 28 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео із наслідками російських авіаударів.

Він наголосив на важливості систем ППО для створення надійного захисту українців від щоденного російського терору.