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Ракурс
Рашисти активно застосовують проти України керовані авіабомби, фото: «Вікіпедія»

700 КАБів та 100 «шахедів» атакували Україну за тиждень — Зеленський

28 лип 2024, 13:58
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Російські загарбники лише за цей тиждень застосували проти України близько 700 керованих авіабомб та понад 100 «шахедів» проти України та українців лише за один цей тиждень.


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Про це сьогодні, 28 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео із наслідками російських авіаударів.

Він наголосив на важливості систем ППО для створення надійного захисту українців від щоденного російського терору.

Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей, — зазначив Зеленський. — Дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає нам у подоланні терору.

Джерело: Ракурс


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