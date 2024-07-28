Рашисти активно застосовують проти України керовані авіабомби, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n197741-700-kabiv-ta-100-shahediv-atakuvaly-ukrayinu-za-tyjden-zelenskyy.html

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Російські загарбники лише за цей тиждень застосували проти України близько 700 керованих авіабомб та понад 100 «шахедів» проти України та українців лише за один цей тиждень.

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Про це сьогодні, 28 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео із наслідками російських авіаударів.

Він наголосив на важливості систем ППО для створення надійного захисту українців від щоденного російського терору.