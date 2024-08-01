Два человека пострадали в результате падения обломков дронов в Киевской области. Фото:

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Київська область другу ніч поспіль була атакована російськими ударними БпЛА.

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У регіоні працювали сили ППО. Українські захисники збили всі ворожі цілі. Жоден безпілотник не влучив в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури. Про це керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

Однак уламки збитих дронів призвели до поранення двох осіб. Чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також пошкоджено два приватні будинки в одному з населених пунктів. У будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в ніч на 1 серпня росіяни ударили балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області росії та окупованого Криму. А з російського Курська та з мису Чауда в окупованому Криму ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed.

Командування відзначило, що радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід семи «Шахедів». Усі вони були збиті протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, українські військові ночі відбили одну із наймасованіших атак БпЛА. У ніч на 31 липня росіяни атакували 89-ма дронами-камікадзе, але українська ППО спрацювала відмінно й зуміла знищити всі 89 «Шахедів».