ППО знищила на Україною всі 89 російських дронів. Фото:

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Одну із наймасованіших атак ударних БпЛА Shahed-131/136 відбили українські військові.

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У ніч на 31 липня росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма дронами-камікадзе. «Шахеди» противник запускав з різних напрямків — Єйська, Сещі, Курська, Приморсько-Ахтарська. Основним напрямком удару була Київщина. Про це Повітряні сили ЗСУ 31 липня повідомили в Telegram.

Українська ППО спрацювала відмінно й зуміла знищити всі 89 ворожих безпілотників. Також на Миколаївщині було збито й ракету Х-59.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

У Повітряних силах відзначили, що таку ж велику кількість «Шахедів» росіяни застосовували і новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, вночі 31 липня Київ пережив наймасованішу за 2024 рік атаку дронів-камікадзе типу Shahed. За дві хвилі разом в повітряному просторі столиці та на підступах до столиці було збито понад 40 БпЛА противника. Попередньо без жертв та руйнувань.