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На Вінниччині внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 3 серпня, атаки дронами-камікадзе спалахнула масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
До ліквідації пожежі залучалися:
- від ДСНС — 64 рятувальники та 23 одиниці техніки;
- від «Укрзалізниці» — два пожежні потяги для забезпечення безперебійної подачі води.
На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали, — наголошують у відомстві і закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 29 ударними дронами-камікадзе.
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