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Российская атака привела к масштабному пожару в Винницкой области, фото: ГСЧС

На Винниччине два пожарных поезда гасили масштабный пожар на объекте инфраструктуры (ФОТО)

3 авг 2024, 14:59
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На Вінниччині внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 3 серпня, атаки дронами-камікадзе спалахнула масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До ліквідації пожежі залучалися:

  • від ДСНС — 64 рятувальники та 23 одиниці техніки;
  • від «Укрзалізниці» — два пожежні потяги для забезпечення безперебійної подачі води.

На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали, — наголошують у відомстві і закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Російська атака призвела до масштабної пожежі на Вінниччині, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 29 ударними дронами-камікадзе.

Источник: Ракурс


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