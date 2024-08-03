Российская атака привела к масштабному пожару в Винницкой области, фото: ГСЧС

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На Вінниччині внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 3 серпня, атаки дронами-камікадзе спалахнула масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До ліквідації пожежі залучалися:

від ДСНС — 64 рятувальники та 23 одиниці техніки;

від «Укрзалізниці» — два пожежні потяги для забезпечення безперебійної подачі води.

На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали, — наголошують у відомстві і закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 29 ударними дронами-камікадзе.