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Російська атака призвела до масштабної пожежі на Вінниччині, фото: ДСНС

На Вінниччині два пожежні потяги гасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури (ФОТО)

3 сер 2024, 14:59
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На Вінниччині внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 3 серпня, атаки дронами-камікадзе спалахнула масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До ліквідації пожежі залучалися:

  • від ДСНС — 64 рятувальники та 23 одиниці техніки;
  • від «Укрзалізниці» — два пожежні потяги для забезпечення безперебійної подачі води.

На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали, — наголошують у відомстві і закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Російська атака призвела до масштабної пожежі на Вінниччині, фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 29 ударними дронами-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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