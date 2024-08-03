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Російська атака призвела до масштабної пожежі на Вінниччині, фото: ДСНС
На Вінниччині два пожежні потяги гасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197934-na-vinnychchyni-dva-pojejni-potyagy-gasyly-masshtabnu-pojeju-na-obiekti-infrastruktury-foto.htmlРакурс
На Вінниччині внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 3 серпня, атаки дронами-камікадзе спалахнула масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
До ліквідації пожежі залучалися:
- від ДСНС — 64 рятувальники та 23 одиниці техніки;
- від «Укрзалізниці» — два пожежні потяги для забезпечення безперебійної подачі води.
На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали, — наголошують у відомстві і закликають не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 29 ударними дронами-камікадзе.
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