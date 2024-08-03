Дрон пограничников уничтожил российскую станцию связи. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n197945-dron-pogranichnikov-ostavil-okkupantov-bez-svyazi-na-uge-video.html

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Українські FPV-дрони знищують на фронті не лише російську піхоту, але й вражають важливі цілі.

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Зокрема, прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили станцію зв’язку загарбників на Південному напрямку. Виявила та знищила російську ціль аеророзвідка ДПСУ. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

Як відомо, голова Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко заявляв, що у кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремий підрозділ розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК). Перший такий підрозділ почали формувати на базі бригади «Помста».

Нагадаємо, легіонери Головного управління розвідки України завдали ударів по схованках та укріпленнях Збройних сил росії, які розташовувалися на кордоні з Сумською областю. По ворожих цілях відпрацювали оператори БпЛА тактичної групи «Афіна».