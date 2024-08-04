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Александр Сырский (справа), фото: Офис президента
Будет больше сбитых российских ракет и самолетов — Сырский о F-16https://racurs.ua/n197978-budet-bolshe-sbityh-rossiyskih-raket-i-samoletov-syrskiy-o-f-16.htmlРакурс
Поява в Україні літаків F-16 означає, що знищених окупантів буде більше.
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Про це сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста, — зазначив він.
Сирський також висловив подяку союзникам України за це рішення та всім, хто працював, щоб в українському небі з’явилися літаки F-16.
Адже, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків — це збереження життя українських військовослужбовців, — наголосив він. — Це ще один важливий крок до нашої Перемоги.
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