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Ракурс
Олександр Сирський (праворуч), фото: Офіс президента

Буде більше збитих російських ракет і літаків — Сирський про F-16

4 сер 2024, 20:53
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Поява в Україні літаків F-16 означає, що знищених окупантів буде більше.


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Про це сьогодні, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста, — зазначив він.

Сирський також висловив подяку союзникам України за це рішення та всім, хто працював, щоб в українському небі з’явилися літаки F-16.

Адже, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків — це збереження життя українських військовослужбовців, — наголосив він. — Це ще один важливий крок до нашої Перемоги.

Джерело: Ракурс


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