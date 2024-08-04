Украина официально получила истребители F-16, скриншот видео

https://racurs.ua/n197981-poluchennye-ukrainoy-f-16-osnascheny-sistemami-rannego-preduprejdeniya-o-raketnom-napadenii-smi.html

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Винищувачі F-16, отримані Україною, обладнані пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

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Про це свідчать кадри з відео, оприлюдненого сьогодні, 4 серпня, в офіційному Telegram-каналі президента України, повідомляє видання «Мілітарний».

Зазначається, що системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF). У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60 (V)2 (MWS) для своїх F-16.

Усі вказані країни мали передати Україні ці винищувачі, тому не відомо, від котрої з цих країн отримано літак, показаний на відео.

Система MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним:

складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака;

комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60 (V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота;

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+;

відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.

Зазначається, що наразі Terma постачає комплекти Flare-Up для F-16 Авіації Національної гвардії США, у той же час коли Повітряні сили США у 2020 році замовили собі ізраїльські комплекси.

Джерело: «Мілітарний»