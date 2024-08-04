Отримані Україною F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n197981-otrymani-ukrayinou-f-16-osnascheni-systemamy-rannogo-poperedjennya-pro-raketnyy-napad-zmi.htmlРакурс
Винищувачі F-16, отримані Україною, обладнані пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.
Про це свідчать кадри з відео, оприлюдненого сьогодні, 4 серпня, в офіційному Telegram-каналі президента України, повідомляє видання «Мілітарний».
Зазначається, що системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF). У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60 (V)2 (MWS) для своїх F-16.
Усі вказані країни мали передати Україні ці винищувачі, тому не відомо, від котрої з цих країн отримано літак, показаний на відео.
Система MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним:
- складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака;
- комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60 (V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота;
- ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+;
- відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.
Зазначається, що наразі Terma постачає комплекти Flare-Up для F-16 Авіації Національної гвардії США, у той же час коли Повітряні сили США у 2020 році замовили собі ізраїльські комплекси.
Джерело: «Мілітарний»