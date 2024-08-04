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Україна офіційно отримала винищувачі F-16, скріншот відео

Отримані Україною F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад — ЗМІ

4 сер 2024, 21:59
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Винищувачі F-16, отримані Україною, обладнані пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.


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Про це свідчать кадри з відео, оприлюдненого сьогодні, 4 серпня, в офіційному Telegram-каналі президента України, повідомляє видання «Мілітарний».

Система Terma PIDS+ на українському літаку F-16, фото: «Мілітарний»

Пілон системи Terma PIDS+ на винищувачі F-16, фото: Terma

Зазначається, що системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF). У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60 (V)2 (MWS) для своїх F-16.

Усі вказані країни мали передати Україні ці винищувачі, тому не відомо, від котрої з цих країн отримано літак, показаний на відео.

Система MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним:

  • складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака;
  • комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60 (V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота;
  • ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+;
  • відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.

Зазначається, що наразі Terma постачає комплекти Flare-Up для F-16 Авіації Національної гвардії США, у той же час коли Повітряні сили США у 2020 році замовили собі ізраїльські комплекси.

Джерело: «Мілітарний»


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