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Ракурс
Во время уничтожения российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение оператором БПЛА оккупантов в Серебрянском лесу показала ГПСУ (ВИДЕО)

7 авг 2024, 22:53
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Держприкордонслужба сьогодні, 7 серпня, опублікувала на своїй сторінках у соцмережах відео, котре показує, як прикордонник на псевдо «Ді-джей» бригади «Помста» керує безпілотником, здійснюючи влучні скиди по російських загарбниках у Серебрянському лісі На Луганщині.


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Источник: Ракурс


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