Во время уничтожения российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n198086-unichtojenie-operatorom-bpla-okkupantov-v-serebryanskom-lesu-pokazala-gpsu-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба сьогодні, 7 серпня, опублікувала на своїй сторінках у соцмережах відео, котре показує, як прикордонник на псевдо «Ді-джей» бригади «Помста» керує безпілотником, здійснюючи влучні скиди по російських загарбниках у Серебрянському лісі На Луганщині.

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