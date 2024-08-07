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Уничтожение оператором БПЛА оккупантов в Серебрянском лесу показала ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198086-unichtojenie-operatorom-bpla-okkupantov-v-serebryanskom-lesu-pokazala-gpsu-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба сьогодні, 7 серпня, опублікувала на своїй сторінках у соцмережах відео, котре показує, як прикордонник на псевдо «Ді-джей» бригади «Помста» керує безпілотником, здійснюючи влучні скиди по російських загарбниках у Серебрянському лісі На Луганщині.
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