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Під час знищення російських загарбників, скріншот відео
Знищення оператором БПЛА окупантів у Серебрянському лісі показала ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198086-znyschennya-operatorom-bpla-okupantiv-u-serebryanskomu-lisi-pokazala-dpsu-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба сьогодні, 7 серпня, опублікувала на своїй сторінках у соцмережах відео, котре показує, як прикордонник на псевдо «Ді-джей» бригади «Помста» керує безпілотником, здійснюючи влучні скиди по російських загарбниках у Серебрянському лісі На Луганщині.
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