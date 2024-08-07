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Ракурс
Під час знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення оператором БПЛА окупантів у Серебрянському лісі показала ДПСУ (ВІДЕО)

7 сер 2024, 22:53
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Держприкордонслужба сьогодні, 7 серпня, опублікувала на своїй сторінках у соцмережах відео, котре показує, як прикордонник на псевдо «Ді-джей» бригади «Помста» керує безпілотником, здійснюючи влучні скиди по російських загарбниках у Серебрянському лісі На Луганщині.


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Джерело: Ракурс


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