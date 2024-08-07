Під час знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198086-znyschennya-operatorom-bpla-okupantiv-u-serebryanskomu-lisi-pokazala-dpsu-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба сьогодні, 7 серпня, опублікувала на своїй сторінках у соцмережах відео, котре показує, як прикордонник на псевдо «Ді-джей» бригади «Помста» керує безпілотником, здійснюючи влучні скиди по російських загарбниках у Серебрянському лісі На Луганщині.

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