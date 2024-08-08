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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 587 тис. 510 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 431 танк;
- 16 тис. 332 бойові броньовані машини;
- 16 тис. 487 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 142 одиниці РСЗВ;
- 914 одиниць засобів ППО;
- 366 літаків;
- 327 гелікоптерів;
- 13 тис. 293 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 424 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 22 тис. 285 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 767 одиниць спеціальної техніки.
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