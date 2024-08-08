Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти втратили вже понад 587 тис. осіб, фото: «Диалог.UA»

Російська армія за добу втратила 1140 осіб (ІНФОГРАФІКА)

8 сер 2024, 09:58
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 587 тис. 510 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 431 танк;
  • 16 тис. 332 бойові броньовані машини;
  • 16 тис. 487 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 142 одиниці РСЗВ;
  • 914 одиниць засобів ППО;
  • 366 літаків;
  • 327 гелікоптерів;
  • 13 тис. 293 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 424 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 22 тис. 285 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 767 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів