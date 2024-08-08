Рашисти втратили вже понад 587 тис. осіб, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n198090-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1140-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 587 тис. 510 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

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