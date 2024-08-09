В Курской области объявили эвакуацию жителей трех районов

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские власти объявили эвакуацию в Курской области рф, фото: «Интерфакс»
В Курской области объявили эвакуацию жителей трех районовhttps://racurs.ua/n198135-v-kurskoy-oblasti-obyavili-evakuaciu-jiteley-treh-rayonov.htmlРакурс
У Курській області рф на тлі бойових дій місцева влада оголосила евакуацію жителів трьох районів — Глушківського, Рильського та Коренівського.
.
Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляють російські ЗМІ.
Пункт організації виїзду відкрився у Рильську, мешканців евакуюватимуть на автобусах у безпечні місця, — зазначають російські ЗМІ.
Водночас голова Льговського району, де також тривають бойові дії, Сергій Коростєлєв, заявив, що евакуація поки не потрібна. Зазначається, що «Льгов патрулюватимуть казаки».
Нагадаємо, вчора, 8 серпня, стало відомо, що російські залізничники «тимчасово закрили» для пасажирів вокзали на станціях у Курській області.
Читайте также
В США спокойно воспринимают операцию в Курской области рф
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...