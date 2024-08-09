У Курській області оголосили евакуацію жителів трьох районів

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Російська влада оголосила евакуацію у Курській області рф, фото: «Интерфакс»
У Курській області оголосили евакуацію жителів трьох районівhttps://racurs.ua/ua/n198135-u-kurskiy-oblasti-ogolosyly-evakuaciu-jyteliv-troh-rayoniv.htmlРакурс
У Курській області рф на тлі бойових дій місцева влада оголосила евакуацію жителів трьох районів — Глушківського, Рильського та Коренівського.
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Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляють російські ЗМІ.
Пункт організації виїзду відкрився у Рильську, мешканців евакуюватимуть на автобусах у безпечні місця, — зазначають російські ЗМІ.
Водночас голова Льговського району, де також тривають бойові дії, Сергій Коростєлєв, заявив, що евакуація поки не потрібна. Зазначається, що «Льгов патрулюватимуть казаки».
Нагадаємо, вчора, 8 серпня, стало відомо, що російські залізничники «тимчасово закрили» для пасажирів вокзали на станціях у Курській області.
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