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Ракурс
Російська влада оголосила евакуацію у Курській області рф, фото: «Интерфакс»

У Курській області оголосили евакуацію жителів трьох районів

9 сер 2024, 16:39
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У Курській області рф на тлі бойових дій місцева влада оголосила евакуацію жителів трьох районів — Глушківського, Рильського та Коренівського.


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Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляють російські ЗМІ.

Пункт організації виїзду відкрився у Рильську, мешканців евакуюватимуть на автобусах у безпечні місця, — зазначають російські ЗМІ.

Водночас голова Льговського району, де також тривають бойові дії, Сергій Коростєлєв, заявив, що евакуація поки не потрібна. Зазначається, що «Льгов патрулюватимуть казаки».

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, стало відомо, що російські залізничники «тимчасово закрили» для пасажирів вокзали на станціях у Курській області.

Джерело: Ракурс


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