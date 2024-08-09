Техническую документацию российских средств ПВО опубликовал ЦНС

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Техническую документацию российских средств ПВО опубликовал ЦНСhttps://racurs.ua/n198137-tehnicheskuu-dokumentaciu-rossiyskih-sredstv-pvo-opublikoval-cns.htmlРакурс
Центр національного спротиву сьогодні, 9 серпня, на своєму сайті опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони «Панцир-С» та ЗРК «ТОР-М1».
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У зв’язку з успішним винесенням протиповітряної оборони Криму, кремль хаотично перекидає туди підкріплення з різних регіонів росії. Проте не всі військовослужбовці повітряних сил бажають ставати мішенню, — зазначають у ЦНС. — Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію.
У ЦНС зазначили, що публікують цю документацію для виробників дронів, щоб ті могли ефективно налагоджувати систему обходу російської протиповітряної оборони.
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