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Ракурс
Страница по техдокументации, скриншот

Техническую документацию российских средств ПВО опубликовал ЦНС

9 авг 2024, 17:55
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Центр національного спротиву сьогодні, 9 серпня, на своєму сайті опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони «Панцир-С» та ЗРК «ТОР-М1».


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У зв’язку з успішним винесенням протиповітряної оборони Криму, кремль хаотично перекидає туди підкріплення з різних регіонів росії. Проте не всі військовослужбовці повітряних сил бажають ставати мішенню, — зазначають у ЦНС. — Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію.

У ЦНС зазначили, що публікують цю документацію для виробників дронів, щоб ті могли ефективно налагоджувати систему обходу російської протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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