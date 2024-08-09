Технічну документацію російських засобів ППО опублікував ЦНС

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сторінка з техдокументації, скріншот
Технічну документацію російських засобів ППО опублікував ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n198137-tehnichnu-dokumentaciu-rosiyskyh-zasobiv-ppo-opublikuvav-cns.htmlРакурс
Центр національного спротиву сьогодні, 9 серпня, на своєму сайті опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони «Панцир-С» та ЗРК «ТОР-М1».
.
У зв’язку з успішним винесенням протиповітряної оборони Криму, кремль хаотично перекидає туди підкріплення з різних регіонів росії. Проте не всі військовослужбовці повітряних сил бажають ставати мішенню, — зазначають у ЦНС. — Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію.
У ЦНС зазначили, що публікують цю документацію для виробників дронів, щоб ті могли ефективно налагоджувати систему обходу російської протиповітряної оборони.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...