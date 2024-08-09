Технічну документацію російських засобів ППО опублікував ЦНС

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https://racurs.ua/ua/n198137-tehnichnu-dokumentaciu-rosiyskyh-zasobiv-ppo-opublikuvav-cns.html

Ракурс

Центр національного спротиву сьогодні, 9 серпня, на своєму сайті опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони «Панцир-С» та ЗРК «ТОР-М1».

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У зв’язку з успішним винесенням протиповітряної оборони Криму, кремль хаотично перекидає туди підкріплення з різних регіонів росії. Проте не всі військовослужбовці повітряних сил бажають ставати мішенню, — зазначають у ЦНС. — Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію.

У ЦНС зазначили, що публікують цю документацію для виробників дронів, щоб ті могли ефективно налагоджувати систему обходу російської протиповітряної оборони.