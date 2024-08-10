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Российская армия за сутки потеряла 1160 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198152-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1160-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 589 тис. 700 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1160 осіб. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 441 танк;
- 16 тис. 350 бойових броньованих машин;
- 16 тис. 605 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 143 одиниці РСЗВ;
- 918 одиниць засобів ППО;
- 366 літаків;
- 327 гелікоптерів;
- 13 тис. 372 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 425 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 22 тис. 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 789 одиниць спеціальної техніки.
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