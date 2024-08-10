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Российская армия потеряла уже более 589 тыс. человек, фото: «Гордон»

Российская армия за сутки потеряла 1160 человек (ИНФОГРАФИКА)

10 авг 2024, 09:45
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 589 тис. 700 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1160 осіб. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 441 танк;
  • 16 тис. 350 бойових броньованих машин;
  • 16 тис. 605 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 143 одиниці РСЗВ;
  • 918 одиниць засобів ППО;
  • 366 літаків;
  • 327 гелікоптерів;
  • 13 тис. 372 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 425 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 22 тис. 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 789 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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