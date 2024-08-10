Російська армія втратила вже понад 589 тис. осіб, фото: «Гордон»

https://racurs.ua/ua/n198152-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1160-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 589 тис. 700 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1160 осіб. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: