Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російська армія втратила вже понад 589 тис. осіб, фото: «Гордон»
Російська армія за добу втратила 1160 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198152-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1160-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 589 тис. 700 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1160 осіб. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 441 танк;
- 16 тис. 350 бойових броньованих машин;
- 16 тис. 605 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 143 одиниці РСЗВ;
- 918 одиниць засобів ППО;
- 366 літаків;
- 327 гелікоптерів;
- 13 тис. 372 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 425 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 22 тис. 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 789 одиниць спеціальної техніки.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...