Российский разведывательный БПЛА Supercam, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n198154-dva-razvedyvatelnyh-bespilotnika-vraga-sbili-na-uge-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Протиповітряною обороною півдня України за минулу добу, 9 серпня, було знищено два ворожі розвідувальні безпілотники Supercam.

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Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Також ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів по Херсонщині, — вказано в повідомленні.

Supercam — це російські безпілотники, призначені для аерофотознімання місцевості, спостереження, ведення розвідки та скидання засобів ураження. Можуть бути оснащені шифрованими засобами передачі данних.