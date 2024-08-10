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Російський розвідувальний БПЛА Supercam, фото: «Вікіпедія»
Два розвідувальні безпілотники ворога збили на півдні України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198154-dva-rozviduvalni-bezpilotnyky-voroga-zbyly-na-pivdni-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Протиповітряною обороною півдня України за минулу добу, 9 серпня, було знищено два ворожі розвідувальні безпілотники Supercam.
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Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Також ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів по Херсонщині, — вказано в повідомленні.
Supercam — це російські безпілотники, призначені для аерофотознімання місцевості, спостереження, ведення розвідки та скидання засобів ураження. Можуть бути оснащені шифрованими засобами передачі данних.
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