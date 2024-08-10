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Ракурс
Російський розвідувальний БПЛА Supercam, фото: «Вікіпедія»

Два розвідувальні безпілотники ворога збили на півдні України за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 сер 2024, 10:31
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Протиповітряною обороною півдня України за минулу добу, 9 серпня, було знищено два ворожі розвідувальні безпілотники Supercam.


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Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Також ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів по Херсонщині, — вказано в повідомленні.

Supercam — це російські безпілотники, призначені для аерофотознімання місцевості, спостереження, ведення розвідки та скидання засобів ураження. Можуть бути оснащені шифрованими засобами передачі данних.

Джерело: Ракурс


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