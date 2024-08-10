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Последствия российского удара по Константиновке 9 августа, фото: Офис генпрокурора
Двое детей были идентифицированы среди погибших в Константиновке — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n198155-dvoe-detey-byli-identificirovany-sredi-pogibshih-v-konstantinovke-ofis-genprokurora.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 9 серпня, об 11.05 завдали ракетного удару по гіпермаркету у місті Костянтинівка Донецької області. Станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 серпня, кількість загиблих становить 14 осіб, поранено — 43 людини.
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Серед загиблих ідентифікували двох дітей — це дівчатка віком дев’ять та 11 років, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту ракетою Х-38.
Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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