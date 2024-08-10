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Последствия российского удара по Константиновке 9 августа, фото: Офис генпрокурора

Двое детей были идентифицированы среди погибших в Константиновке — Офис генпрокурора

10 авг 2024, 10:55
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Російські загарбники вчора, 9 серпня, об 11.05 завдали ракетного удару по гіпермаркету у місті Костянтинівка Донецької області. Станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 серпня, кількість загиблих становить 14 осіб, поранено — 43 людини.


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Серед загиблих ідентифікували двох дітей — це дівчатка віком дев’ять та 11 років, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту ракетою Х-38.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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