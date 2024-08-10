Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Костянтинівці 9 серпня, фото: Офіс генпрокурора
Двох дітей ідентифікували серед загиблих у Костянтинівці — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n198155-dvoh-ditey-identyfikuvaly-sered-zagyblyh-u-kostyantynivci-ofis-genprokurora.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 9 серпня, об 11.05 завдали ракетного удару по гіпермаркету у місті Костянтинівка Донецької області. Станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 серпня, кількість загиблих становить 14 осіб, поранено — 43 людини.
.
Серед загиблих ідентифікували двох дітей — це дівчатка віком дев’ять та 11 років, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту ракетою Х-38.
Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...