Оккупанты атаковали дроном автомобиль с семьей на Херсонщине. Фото:

https://racurs.ua/n198175-okkupanty-atakovali-dronom-avtomobil-s-semey-na-hersonschine.html

Ракурс

Російські військові скинули вибухівку на цивільне авто в Херсонській області.

.

Внаслідок ворожої атаки постраждала родини, яка перебувала в автомобілі. Воєнний злочин росіяни вчинили у Кіндійці. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

За його інформації, поранених госпіталізували. У лікарні опинилися 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їхній 15-річний син 15. У них діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, 10 серпня росіяни завдали ударів по Херсону, внаслідок чого постраждали цивільні. На території міста спостерігається активність ворожих безпілотників, тому в ОВА закликали місцевих жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби.