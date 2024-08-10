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Окупанти атакували дроном автомобіль з родиною на Херсонщині. Фото:
Окупанти атакували дроном автомобіль з родиною на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n198175-okupanty-atakuvaly-dronom-avtomobil-z-rodynou-na-hersonschyni.htmlРакурс
Російські військові скинули вибухівку на цивільне авто в Херсонській області.
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Внаслідок ворожої атаки постраждала родини, яка перебувала в автомобілі. Воєнний злочин росіяни вчинили у Кіндійці. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.
За його інформації, поранених госпіталізували. У лікарні опинилися 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їхній 15-річний син 15. У них діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Нагадаємо, 10 серпня росіяни завдали ударів по Херсону, внаслідок чого постраждали цивільні. На території міста спостерігається активність ворожих безпілотників, тому в ОВА закликали місцевих жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби.
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