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Ракурс
Саблю Харлан продали на аукционе – деньги пойдут на оружие для ликвидации россиян

Саблю Харлан продали на аукционе — деньги пойдут на оружие для ликвидации россиян

15 авг 2024, 20:28
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Шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан купили на благодійному аукціоні за 10 млн грн.


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Отримає її анонімний учасник з ніком Metalist1925. Аукціон проводив Сергій Притула.

Всі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для Сил оборони.

Нагадаємо, що Харлан після Олімпіади у Парижі стала найбільш титулованою спортсменкою в історії України. На Олімпіаді-24 Оля завоювала бронзу в особистій першості та золото у командних виступах.

Источник: Ракурс


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