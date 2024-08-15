Саблю Харлан продали на аукционе – деньги пойдут на оружие для ликвидации россиян

https://racurs.ua/n198338-sablu-harlan-prodali-na-aukcione-dengi-poydut-na-orujie-dlya-likvidacii-rossiyan.html

Ракурс

Шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан купили на благодійному аукціоні за 10 млн грн.

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Отримає її анонімний учасник з ніком Metalist1925. Аукціон проводив Сергій Притула.

Всі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для Сил оборони.

Нагадаємо, що Харлан після Олімпіади у Парижі стала найбільш титулованою спортсменкою в історії України. На Олімпіаді-24 Оля завоювала бронзу в особистій першості та золото у командних виступах.